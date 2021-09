James Rodriguez file à Al-Rayyan

Fin de partie pour James Rodriguez à Everton. Arrivé libre de tout contrat l'an dernier seulement, le meneur de jeu colombien quitte le club anglais où il ne souhaitait plus évoluer depuis le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

A un an de la fin de son contrat chez les Toffees (plus une année en option), le joueur de 30 ans est prêté à Al-Rayyan au Qatar, un club entraîné par un certain Laurent Blanc. La nouvelle vient d'être officialisée par l'actuel 8e du championnat qatari après deux journées.