Diego Costa signe à l'Atlético Mineiro

Diego Costa a enfin trouvé un point de chute. Libre de tout contrat après avoir quitté l'Atlético de Madrid l'hiver dernier, l'attaquant hispano-brésilien s'est engagé avec l'Atlético Mineiro, en première division du Brésil. La durée du contrat n'est pas mentionnée dans le communiqué du club, mais les médias auriverdes parlent d'un bail allant jusqu'à fin 2022, pour que l'ex-international de la Roja (24 sélections) puisse faire la promotion de l'Arena MRV, futur antre du club prévue pour octobre de l'année prochaine.

La suite après cette publicité

Pourtant, O Galo n'était pas le seul club sur l'ancien de Chelsea : en effet, les médias turcs parlaient de discussions entre l'agent du joueur et Besiktas pour un contrat de deux saisons. Le quotidien espagnol Mundo Deportivo parlait également d'un accord de principe trouvé entre Costa et Benfica en Liga Bwin, championnat qu'il a connu en 2006 et 2007, au SC Braga notamment.