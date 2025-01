Andy Delort fait son grand retour à Montpellier

Cette saison, Montpellier vit un cauchemar. En effet, les Héraultais sont avant-derniers du classement de Ligue 1 après 19 journées. Ils affichent un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 12 défaites (15 points). Malgré un changement d’entraîneur, puisque Jean-Louis Gasset est arrivé il y a quelques semaines pour remplacer Michel Der Zakarian; le club de la Paillade n’arrive pas à se remettre sur de bons rails. Dans ces cas-là, le mercato peut être une solution pour sauver sa saison et éviter une catastrophe avec une relégation en Ligue 2.

L’Olympique Lyonnais y était parvenu la saison dernière. Mais les Gones n’ont pas les mêmes moyens que le MHSC. Ainsi, les pensionnaires de la Mosson ont souhaité apporter du sang neuf, notamment en attaque. D’autant qu’Akor Adams a rejoint le FC Séville, dans le cadre d’un transfert d’un montant de 7 M€ (bonus compris). Pour le remplacer, les Montpelliérains se sont donc mis en quête d’un attaquant. Et rapidement, le nom d’Andy Delort (33 ans) a été mentionné du côté du club héraultais. Un club qu’il connaît parfaitement puisqu’il y a déjà joué entre 2018 et 2021. Le temps de marquer 47 buts en 106 réalisations.

Delort a été tout de suite emballé

Et cette approche de Montpellier a tout de suite séduit le joueur, comme expliqué sur notre site. Mais il fallait convaincre le Mouloudia Club d’Alger, club que Delort a rejoint l’été dernier. Rapidement, nous vous avons expliqué que les négociations étaient compliquées entre les deux clubs, puisque le MHSC souhaitait obtenir un prêt gratuit et que le MCA voulait, lui, un prêt payant. Finalement, tout ce petit monde est tombé d’accord pour un prêt avec option d’achat. Le club français vient d’annoncer la nouvelle.

«Andy Delort revient au MHSC ! Pailladin entre 2018 et 2021, l’attaquant originaire de Sète fait son retour en Orange et Bleu en prêt avec option d’achat, avec pour mission d’aider le club pailladin à décrocher son maintien. Avec quelques autres, dont le fabuleux quatuor qu’il formait avec Florent Mollet, Téji Savanier et Gaëtan Laborde, Andy Delort incarnait ce MHSC qui gagne, qui va de l’avant et qui n’a peur de personne. Des valeurs que le club est en train de retrouver ces dernières semaines, et qui de mieux que lui pour continuer dans cette voie ? Certes, il y eut un départ difficile, dans une certaine incompréhension, mais Andy Delort est un enfant de la Région dont les statistiques sous nos couleurs (106 matchs, 47 buts et 21 passes décisives en 3 saisons) défient toute concurrence. Des chiffres qu’il est temps de faire grandir à nouveau, pour le bien du club. C’est dans cette optique, avant tout collective, qu’Andy renoue aujourd’hui le fil de son aventure montpelliéraine. Prêté avec option d’achat par le Mouloudia d’Alger, Andy Delort portera le n°7. Bon retour à toi Andy !». Un nouveau challenge s’offre donc à Andy Delort, qui va devoir aider les siens très rapidement pour réaliser une opération remontada.