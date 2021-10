Barça : la réaction à chaud de Koeman après la nouvelle défaite

Encore un mauvais résultat pour le Barça en Liga, avec un échec 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano, promu en Liga bien que positionné en haut de classement. C'est la troisième défaite en quatre journées pour les hommes de Ronald Koeman. Ce dernier n'était logiquement pas content après la rencontre, mais a semblé avoir apprécié la prestation de ses joueurs.

« On a bien joué après le premier quart d'heure, on a été supérieurs et on a eu les meilleures occasions. On en a eu six ou sept en deuxième période, mais on n'a pas marqué. L'équipe a bien réagi, mais dans le foot si tu ne gagnes pas tu ne marques pas. Je ne sais pas ce qui se passera avec mon avenir », a lancé le Néerlandais. Pas sûr que ses propos ne passent très bien en Catalogne...