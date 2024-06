Qualifs Afrique CdM 2026 : le Ghana porté par à un grand Jordan Ayew, la Guinée surprise par le Mozambique

Suite et fin de ce lundi de qualifications dans la zone Afrique à la prochaine Coupe du monde. Après quelques surprises un peu plus tôt de la journée, le Ghana était prévenu. Ayant l’opportunité de reprendre provisoirement la première place de leur groupe, les Black Stars se devaient de s’imposer face à la Centrafrique ce lundi soir. Aligné à la pointe de l’attaque, Jordan Ayew a parfaitement lancé les siens avec un penalty transformé dans les premières minutes. C’est alors que la rencontre a basculé une première fois.

Servi par Geoffrey Kondogbia, Louis Mafouta a remis les deux équipes à hauteur quelques minutes après l’ouverture du score. Juste avant la pause, l’attaquant d’Amiens s’est offert le doublé pour permettre à sa nation de rentrer aux vestiaires avec l’avantage. Revigorés au retour des vestiaires, les Ghanéens ont finalement su se ressaisir. Jordan Ayew s’est offert un deuxième but pour égaliser avant qu’Issahaku Fatawu ne permette aux hommes d’Otto Addo de basculer en tête. Ayew a même inscrit un triplé pour parachever le joli succès de son Ghana, seul leader de son groupe après quatre journées. Triplé également pour Louis Mafouta qui a réduit la marque en fin de match.

La Guinée et le Burkina Faso concèdent le nul

L’autre rencontre prolifique de la soirée a eu lieu au Burkina Faso. Opposés à la Sierra Leone, les Etalons n’ont pas tremblé et ont pensé sécuriser leur succès dès le premier acte. Alors que Dango Ouattara a ouvert le score, Lassina Traoré a doublé la mise sur penalty juste avant la mi-temps. Mais voilà, les Burkinabais se sont sabordés en seconde période. En concédant la réduction de l’écart juste avant la pause sur un but de Karoso, le Burkina Faso a vu la Sierra Leone arracher le nul en fin de rencontre sur un but d’Amadou Bakayoko (88e). Avec ce partage des points qui n’arrange personne, les deux nations comptent cinq points dans un groupe dominé par l’Égypte.

Dans le groupe de l’Algérie, qui s’est imposée un peu plus tôt ce lundi sur la pelouse de l’Ouganda (1-2), la Guinée devait capitaliser sur son succès acquis jeudi en terres algériennes face au Mozambique. Et dans une rencontre partagée, ce sont finalement les Guinéens qui se sont inclinés en toute fin de rencontre sur un penalty transformé par Geny Catamo (0-1, 90+3e). Avec ce succès, les Mozambicains sont à égalité de points de l’Algérie mais sont deuxièmes. Tout est à refaire pour la Guinée qui est quatrième et compte seulement trois points de retard sur l’Algérie et le Mozambique.

Les résultats de 21h :

Guinée 0-1 Mozambique : Catamo (90+3e)

Ghana 4-3 Centrafrique : Ayew (6e, 60e, 69e), Fatawu (62e) / Mafouta (11e, 41e, 90e)

Burkina Faso 2-2 Sierra Leone : Ouattara (41e), Traoré (45+2e) / Karoso (58e), Bakayoko (88e)