AS Roma : Jordan Veretout rejoint Michel Platini

La suite après cette publicité

En Italie, un Français marche sur l’eau depuis le début de saison. Avec l’AS Roma, Jordan Veretout s’est définitivement imposé comme l’un des indéboulonnables de Paulo Fonseca. Face à l’AC Milan, l’ancien Nantais a même inscrit son 10ème but de la saison.

Le but inscrit à la 50ème minute face à l’AC Milan a permis à Jordan Veretout d’égaler un record vieux d’il y a presque 40 ans. Il est devenu le deuxième milieu de terrain français de l'histoire à marquer 10 buts lors d'une saison de championnat italien. Il rejoint un certain Michel Platini et confirme donc qu’il réalise l’une de ses meilleures saisons cette année.