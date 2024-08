Le FC Barcelone réagit à la déroute subie face à l’AS Monaco

Ce soir, l’AS Monaco était l’invitée d’honneur du trophée Joan-Gamper. Un match de gala que le FC Barcelone dispute chaque été. Et les Catalans sont plutôt efficaces puisqu’ils ne l’ont plus perdu depuis plus de dix ans. Eh bien, ce soir, l’ASM a brisé l’invincibilité blaugrana. Et de quelle manière ! Certes, Adi Hütter alignait une équipe presque type, tandis qu’Hansi Flick devait composer avec plusieurs absents de taille, mais personne n’avait vraiment misé sur une victoire 3-0 des Asémistes.

La suite après cette publicité

Une victoire de prestige acquise grâce à Lamine Camara, Breel Embolo et Christian Mawissa. Une excellente nouvelle pour le club princier puisque deux de ses recrues estivales ont brillé à moins d’une semaine de la reprise de la Ligue 1 face à Saint-Étienne. Côté catalan, en revanche, le couac fait tache. S’il est difficile de tirer des conclusions à propos d’une équipe encore remaniée après un match de présaison, prendre un 3-0 à domicile par un adversaire moins huppé ne passe pas vraiment inaperçu, à quelques jours de la première journée de Liga face à Valence.

À lire

Revivez la démonstration de Monaco contre le FC Barcelone !

«Espérons que ce soit un accident»

Promu capitaine, le gardien Marc-André ter Stegen prie en tout cas pour que cette défaite cuisante ne soit qu’un simple accident. « Espérons que ce soit un accident. À certains moments du match, nous n’étions pas au point et il fallait quelque chose d’autre. Ce sont les détails qui décident des matchs et celui d’aujourd’hui était un avertissement, espérons que ça ira mieux. J’espère que mon discours et mon ton étaient appropriés, je voulais choisir les meilleurs mots pour le stade et les gens. J’espère que les supporters nous soutiendront tout au long de la saison », a-t-il déclaré au micro de la chaine de télévision du Barça. Quelques instants plus tard, le nouvel entraîneur blaugrana, Hansi Flick, refusait de céder à la panique.

La suite après cette publicité

« Nous aurions pu marquer le but du 1-0 et le match aurait été différent. En première mi-temps, nous n’avons pas joué aussi vite que nous l’aurions voulu. Nous nous sommes améliorés, mais nous avons commis une erreur et ils ont ouvert le score. Nous pouvons mieux jouer et il reste cinq jours pour préparer le match contre Valence. C’est maintenant qu’il faut perdre, c’est mieux qu’en cours de saison. Quand vous perdez 0-3, ce n’est pas facile, mais l’atmosphère à Montjuïc est fantastique. Quand vous jouez vite, la réaction du public est parfaite. La vitesse et les passes n’étaient pas aussi bonnes que lors des matches précédents. Nous n’avons pas contrôlé le jeu. Monaco a progressé et l’erreur commise à 0-1 est à l’origine du résultat. Je sais ce que l’équipe peut faire. Ce n’était pas notre match, nous n’avons pas bien joué, mais nous jouerons différemment à Valence. Je suis sûr que notre performance sera différente. Nous devons améliorer notre entraînement sous pression. Nous devons améliorer nos performances. Nous allons l’analyser et je suis sûr que samedi, nous ferons mieux. » Le rendez-vous est pris.