Amical : l’AS Monaco étrille le FC Barcelone en finale du trophée Joan-Gamper

Les derniers réglages avant le début de saison. Ce week-end, toutes les équipes de Ligue 1 ont disputé leur dernier match de préparation avant le début officiel de la nouvelle saison. Seul l’AS Monaco faisait les choses différemment. En effet, en déplacement à Barcelone, le club du Rocher disputait le trophée Joan-Gamper face au FC Barcelone. Une rencontre de gala face à des Catalans remaniés qui devait permettre aux Asémistes de savoir où ils en étaient à quelques encablures de leur premier match de la saison samedi prochain à domicile contre l’AS Saint-Étienne (21h). Pour ce faire, Adi Hütter alignait une équipe presque type tandis qu’Hansi Flick faisait tourner en l’absence de plusieurs cadres.

Pourtant, les Catalans ont mis la pression d’entrée. Après avoir débordé Thilo Kehrer, Raphinha a trouvé Pau Victor au second poteau. La reprise du jeune espagnol est passée au-dessus de la cage de Philipp Köhn (1e). Ayant légèrement l’avantage du cuir, les Ibériques ont continué à construire, mais les occasions se sont faites rares aux abords de la surface monégasque. Multipliant les séquences de conservation face à un bloc monégasque en place, le Barça a fait tomber le match dans un faux rythme. La seule opportunité de Monaco a eu lieu avant la pause. Remuant, Breel Embolo a été servi dans la surface par Eliesse Ben Seghir. Le Suisse a finalement heurté sur un Marc-André Ter Stegen vigilant. Au terme d’une première période équilibrée, les deux formations sont rentrées bons amis.

L’AS Monaco surclasse le Barça au retour des vestiaires

Solides mais légèrement discrets en première période, malgré du mieux à l’approche de la mi-temps, les coéquipiers de Takumi Minamino sont bien mieux entrés dans leur seconde période. Plus incisifs, ces derniers ont décidé de se projeter en nombre aux abords de la surface catalane et cela a rapidement payé. Profitant d’une énorme incompréhension entre Ter Stegen et sa défense sur une relance aux six mètres anodine, Lamine Camara, au four et au moulin ce soir,a gratté le ballon dans les pieds de Marc Bernal pour finir dans le but vide (0-1, 50e). Revigorés face à des Barcelonais désorientés, les Asémistes ont continué de mettre la pression. Une situation qui a permis à Breel Embolo de doubler la mise. Trouvé dans la surface sur un superbe ballon de Minamino, le Suisse a rapidement enchaîné pour tromper Ter Stegen (0-2, 55e).

Méconnaissable, le Barça a fait appel à son joker Lamine Yamal pour reprendre du poil de la bête et essayer de recoller. En vain. Malgré plusieurs opportunités créées par le champion d’Europe (71e, 73e), le Barça n’a pas su revenir dans la partie et ils ont même concédé un troisième but en fin de rencontre. Entré en jeu, la dernière recrue de Monaco, Christian Mawissa, n’a laissé aucune chance à Ter Stegen d’une belle frappe enroulée du gauche (0-3, 87e). Les Catalans devront encore travailler avant son premier match de Liga face à Valence ce samedi (21h30). Les Blaugrana concèdent ici leur première défaite en finale du trophée Joan-Gamper depuis 2012 et un revers contre la Sampdoria. De son côté, l’AS Monaco a eu fière allure ce lundi soir. Avec un Lamine Camara déjà fort, les Monégasques ont également montré un allant offensif qui pourrait en faire pâlir plus d’un en Ligue 1. L’ASM fait donc le plein de confiance avant la réception de Saint-Étienne samedi (21h).