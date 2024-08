FC Barcelone - AS Monaco : les compositions sont là

Fin de la préparation estivale pour le FC Barcelone et l’AS Monaco qui s’affrontent ce soir pour le trophée Joan Gamper. Les Asémistes s’articulent dans un 4-4-2 avec Philipp Köhn comme dernier rempart derrière Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu et Ismail Jakobs. L’entrejeu est composé de Lamine Camara et Denis Zakaria alors que Takumi Minamino et Elyesse Ben Seghir occupent les ailes. En attaque, Breel Embolo et Folarin Balogun sont associés.

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Andreas Christensen, Inigo Martinez et Alejandro Baldé. Marc Bernal et Marco Casado composent le milieu de terrain. Seul en pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Raphinha, Pablo Torre et Pau Victor.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Christensen, Martinez, Baldé - Bernal, Casado - Raphinha, Torre, Victor - Lewandowski

AS Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Salisu, Jakobs - Minamino, Camara, Zakaria, Ben Seghir - Embolo, Balogun