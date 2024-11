Nice - Strasbourg : Sofiane Diop est fier de la prestation mentale

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, l’OGC Nice devait s’imposer contre le RC Strasbourg à domicile pour revenir dans le haut de tableau du classement et rester dans le peloton des concurrents européens. Les Aiglons souhaitaient profiter de la mauvaise forme des Alsaciens, qui restaient sur seulement une victoire en cinq matches. Malheureusement pour les troupes de Liam Rosenior, ce sont les joueurs de Franck Haise qui ont verrouillé la victoire (2-1).

Après la rencontre, Sofiane Diop a été interrogé au micro de DAZN : «Je suis satisfait du résultat. Je pense que nous étions dans le bon état d’esprit. Ils nous ont mis en difficulté, tactiquement, ils sont venus nous chercher haut. On n’a pas réussi à trouver la solution. Plusieurs fois, on s’est fait contrer. On a été en danger, on a pris un but. Le discours du coach n’a pas changé, à la mi-temps il fallait encore appuyer sur l’intensité. On savait qu’ils allaient craquer. Dès qu’on égalise, il fallait qu’on déroule», a-t-il expliqué.