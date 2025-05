PSG : Luis Enrique réclame le Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé

Double passeur décisif lors de la victoire éclatante du PSG contre l’Inter Milan (5-0), synonyme de première Ligue des Champions dans l’histoire du club parisien, Ousmane Dembélé a livré une nouvelle prestation XXL du côté de l’Allianz Arena. Précieux dans ses déplacements et juste dans ses choix, le numéro 10 des Rouge et Bleu a complété son argumentaire en tant que possible futur Ballon d’Or. En conférence de presse, Luis Enrique a, quoi qu’il en soit, milité pour son protégé.

«Je donnerais le Ballon d’or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C’est ce qu’on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu’il mérite le Ballon d’or, sans aucun doute, pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués mais pour sa manière de presser. Il l’a fait toute la saison mais de façon exceptionnelle dans cette finale». Reste désormais à savoir si l’ancien Barcelonais sera récompensé dans quelques mois ou si Lamine Yamal, autre concurrent sérieux, décrochera le Graal.