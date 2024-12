CdF : Drancy enrage contre le FC Nantes qui est reparti avec sa recette

C’est souvent la source de conflits numéro 1 en Coupe de France entre les clubs amateurs et les clubs professionnels. En effet, alors que les deux équipes touchent généralement une recette à la fin des matches de la compétition, les formations professionnelles décident souvent de s’asseoir sur elles afin que les clubs plus modestes récoltent plus d’argent. Pour autant, cette classe n’est pas tout le temps présente chez les équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ce dimanche, c’est la JA Drancy qui enrage contre le FC Nantes pour cette raison. Alors que les Canaris ont sèchement battu le club amateur au stade Bauer ce samedi (4-0), la formation francilienne va perdre beaucoup d’argent après avoir loué le stade de Saint-Ouen pour 30 000 euros et après avoir réglé 16 000 euros de frais de sécurité. Pour éponger ces dépenses, la JAD ne pourra même pas compter sur la part du FC Nantes, qui est reparti avec sa recette billetterie du match.

Une décision qui provoque l’ire d’Alain Melaye, président du club de Drancy : «on va faire un virement aux Nantais de 13.000 euros alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros", regrette le président de la JAD dans les colonnes du quotidien régional. "Pour nous, le déplacement au stade Bauer et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40.000 euros. On va sans doute devoir payer un grand filet de protection au gestionnaire du Red Star car les Ultras Nantais l’ont brûlé après la rencontre. Je suis déçu, amer et en colère ! C’est une grosse déception pour le foot amateur. Il n’y a pas de rapprochement entre les amateurs et les pros. Pourtant de nombreuses stars viennent des petits clubs amateurs. L’attitude de Kita, c’est petit.»