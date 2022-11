Liga : à dix contre neuf, le FC Séville accroche le Betis dans le derby

Suite de la 13ème journée de Liga ce dimanche soir avec le classique derby de Séville. Le Real Betis ouvrait les portes de son antre du stadio Benito Villamarin à ses rivaux historiques du FC Séville. En première période, les troupes de Manuel Pellegrini semblaient légèrement supérieures à leurs visiteurs du soir, bien que cela soit ces derniers qui se sont procurés l'occasion la plus nette avec un poteau touché sur une frappe sèche de Rafa Mir (8e). L'attaquant des Sevillistas s'est encore illustré par la suite avec une volée inspirée (17e) et une finition quasi parfaite sauvée sur la ligne par la défense verte (32e). Les locaux ont eu du répondant avec deux occasions franches dans les pieds d'Aitor Ruibal (22e, 25e), mais aussi une opportunité intéressante de Nabil Fekir qui a fini dans le petit filet extérieur (18e). Le tournant du match a eu lieu à la 38e minute quand Gonzalo Montiel a mal contrôlé son tacle. Avec l'aide de la VAR, Jose Maria Sanchez Martinez a décidé d'expulser le latéral de Séville (38e). Il n'a fallu ensuite quelques minutes pour que le Real Betis en profite pour ouvrir le score grâce à un tir de Nabil Fekir, détourné dans son propre but par Jesus Navas (43e). Mais avant de rentrer aux vestiaires, Nabil Fekir s'est également fait expulser pour un vilain coup de coude sur Papu Gomez, suivi d'un saut d'humeur (45e+4).

Dès l'entame du second acte, le Betis s'est retrouvé à neuf avec l'expulsion de Borja Iglesias pour une très vilaine semelle sur Joan Jordán (49e). La suite de la rencontre a donc été logiquement marquée par une nette domination du FC Séville avec un très grand nombre d'occasions dans les pieds d'Erik Lamela (60e) et Papu Gomez (53e, 62e) jusqu'à l'égalisation attendue grâce à Nemanja Gudelj dans les dernières minutes (81e). Ce dernier a ensuite vu sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Bono (89e). Ce Derby de Séville a tenu toutes ses promesses avec beaucoup d'intensité, d'agressivité et de rythme : 26 fautes, 9 jaunes, 3 rouges et surtout plusieurs arrêts de jeu pour vérifier la VAR. L'arbitre a eu beaucoup de travail ce dimanche soir en Andalousie. Avec 22 frappes tentées, Le FC Séville peut nourrir des regrets et manque l'occasion de réaliser une belle opération. Au classement, les Verdiblancos pointent à la 4ème position derrière le trio de tête composé du FC Barcelone, du Real Madrid et de l'Atlético de Madrid. Les joueurs de Jorge Sampaoli, quant à eux, flirtent toujours avec la zone rouge en étant 17ème. En milieu de semaine prochaine, le FC Séville accueillera la Real Sociedad, tandis que le Betis se déplacera à Valence, dans le cadre de la 14ème journée du championnat espagnol.