Comment bien identifier les différents types de crampons

Avec tous les types de crampons proposés aujourd'hui par les différents équipementiers, il est très facile de s'y perdre. Nous vous aidons donc à bien identifier les différents crampons avec ce guide.

Les crampons « FG »

Les crampons FG désignent « Firm Ground » ( terre ferme en français ), il s'agit des crampons les plus présents sur les terrains de football. Cette semelle est conçue pour assurer une bonne traction sur des pelouses naturelles mais elle est très polyvalente et peut également être utilisée sur terrain gras et synthétique bien que ce ne soit pas la semelle idéale pour ces pelouses.

Ce type de crampons est généralement réalisé avec du plastique dur mais il arrive aussi que la matière principale soit du caoutchouc dur. Le nombre de crampons varie selon les équipementiers mais il y en a généralement plus de 10, ce qui permet de répartir le poids sur toute la longueur du pied. Communément appelés « moulés » dans le milieu, ces crampons représentent un bon choix par défaut pour le consommateur qui ne sait pas réellement sur quel type de terrain il va jouer.

Les crampons « SG »

La semelle « SG », dite « Soft Ground », contient des crampons amovibles qui existent sous différents formats. Totalement conçue pour les terrains gras, il y a beaucoup moins de crampons que sous une semelle « FG » par exemple. Généralement, 6 crampons sont très espacés. Les crampons sont souvent en métal et peuvent être accompagnés de crampons plus classiques en caoutchouc ou en plastique.

Ces crampons « vissés » ont pour objectif de réellement pénétrer la pelouse afin d'obtenir une bonne accroche pour ne pas glisser. Contrairement à d'autres semelles, la « Soft Ground » n'est pas polyvalente, elle ne doit être utilisée que sur terrain gras. En l'utilisant sur un terrain sec par exemple, le joueur s'expose à des risques de blessure car les crampons ne sont pas adaptés. C'est une paire de crampons indispensable pour les joueurs qui ont l'habitude de jouer sur des terrains très gras et pour les joueurs qui souhaitent réellement s'adapter à toutes les pelouses.

La semelle « SG » existe également sous une autre déclinaison chez Nike : la « SG Anti-Clog », qui a pour objectif d'empêcher la boue de se coller à la plaque pour éviter d'alourdir la paire de chaussures en plus de causer une perte de stabilité et d'adhérence.

Les crampons « AG »

La semelle « Artificial Grass » ( herbe artificielle en français ) est faite pour les terrains synthétiques qui sont de plus en plus nombreux. Une semelle durable est associée à un plus grand nombre de crampons coniques (creusés dans le cas de Nike), qui sont plus courts que la moyenne mais aussi moins durs que les « FG » pour donner une adhérence optimale sur le terrain.

Les nombreux crampons offrent une meilleure répartition du poids et moins de pression sur les articulations, ce qui est bénéfique pour les genoux et les chevilles. Jouer avec des chaussures spécialement adaptées au synthétique limite les risques de blessures grâce à des crampons plus courts qui creusent le sol de façon appropriée. La semelle « AG » évite un maximum de glissement sur le terrain et évite surtout de rester « coincé » dans le synthétique à cause de crampons trop longs. C'est une paire de crampons que les footballeurs qui jouent régulièrement sur des terrains synthétiques doivent absolument avoir !

Les crampons « TF »

La semelle TF est également appelée « Astro TURF » mais aussi « HG », pour « Hard Ground ». C'est la semelle idéale pour les petits terrains avec un revêtement particulièrement dur tels que le synthétique du « city » ou encore les terrains de foot à 5 voire le bitume, grâce à ses petits crampons en caoutchouc ! Derrière son style « sportswear », le caoutchouc de la semelle « TF » est conçu pour durer dans le temps avec une bonne résistance. C'est notamment pour cette raison que c'est une paire de chaussures un peu « passe-partout » pour les jeunes joueurs de football.

Les crampons « IC »

La semelle « IC » est aussi appelée « Indoor ». C'est la semelle idéale pour le futsal mais aussi pour le foot de rue sur bitume. La texture en caoutchouc de gomme est conçue pour assurer une adhérence multidirectionnelle sur les surfaces en salle ou les terrains type goudron en extérieur. C'est une semelle qui donne un aspect très « plat », n'étant pas surélevé par des crampons. Cette paire est indispensable pour les manieurs de ballons qui ne jouent pas que sur le rectangle vert.

Smart Power

En plus de tous les crampons que toutes les grandes marques proposent depuis des années, une entreprise française, Smart Power, propose des crampons inédits appelés Profiler©. Il s'agit de crampons totalement modulables grâce à un système astucieux et simple d'orientation permettant de changer sa configuration à volonté. Les changements d'orientation des crampons permettent de gagner en accélération et en légèreté ou en technicité et précision d'appui selon l'option choisie. D'après des études scientifiques, ces crampons permettraient de gagner 42cm sur une course de 20 mètres et de réduire la fatigue musculaire du joueur de près de 10%. Le Profiler© existe en différentes tailles pour s'adapter à tous les terrains.

Les différents types de crampons ont tous leur utilité, à des degrés différents. Si certains d'entre eux sont vraiment destinés à des footballeurs de très bon niveau, d'autres sont réellement indispensables pour pouvoir jouer sur différents types de terrain sans risquer de se blesser ou de ne pas être à l'aise sur ses appuis.

Photos : @Nike, @adidas, @Puma et foot.fr