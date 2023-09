Rennes, C3 : le superbe missile de Ludovic Blas après 55 secondes de jeu !

Pour son entrée en lice dans cette édition 2023-2024 de la Ligue Europa, le Stade Rennais débute sa nouvelle aventure européenne par la réception du Maccabi Haïfa à 18h45, tandis que Villarreal et le Panathinaïkos, également présents dans ce groupe, s’affrontent en Grèce dans le même temps. Et dès la première minute de jeu, le club breton prenait déjà l’avantage au score…

En effet, après seulement 55 secondes de jeu, Ludovic Blas trompait la vigilance d’Itamar Nitzan pour faire trembler les filets à la suite d’un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-reprise de volée sur une remise de Nemanja Matic. L’ancien Nantais faisait exploser le Roazhon Park et inscrivait ainsi son deuxième but de la saison sous le maillot rouge et noir.