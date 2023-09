PSG-Eintracht Francfort : la folle journée de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Il était armé de son plus grand sourire lorsque l’annonce a été communiquée au public aux alentours de minuit et demi. Il y avait de quoi. Randal Kolo Muani est passé par toutes les émotions durant ces dernières 24 heures. Mais l’attaquant, et le PSG, a finalement eu gain de cause. Moyennant une indemnité de transfert de 90 M€, il a rejoint le club de la capitale, faisant plier de facto l’Eintracht Francfort, qui a longtemps été récalcitrant à le céder.

Son message public où il demande son transfert, puis sa grève de l’entraînement n’auront pas été de trop. L’heure n’était pas vraiment à l’optimisme lors du tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi à Monaco. L’espoir était mince du côté de Nasser Al-Khelaïfi. C’est pourtant lui qui parviendra dans la journée du lendemain, la dernière du mercato à faire pencher la balance. Une nouvelle offre parisienne (75 M€ + 15 M€) envoyée vers 13h convient.

Ekitike comme clé du deal

D’après L’Equipe, qui rapporte ce déroulé des faits, l’Eintracht dit oui sur le principe mais à condition de trouver un remplaçant au Français avant 18h, quand le mercato allemand ferme ses portes. Ce joueur est tout trouvé, il s’agit d’Hugo Ekitike. Ce dernier n’est pas fermé à un départ mais lui et ses agents veulent le même contrat qu’à Paris. Les discussions se poursuivent, s’intensifient mais ne trouvent pas d’issue encore. L’heure tourne, tandis que Crystal Palace fait une nouvelle offre : un prêt avec option d’achat de 30 M€, plus 5 M€ de bonus.

Cette destination anglaise plaît à Ekitike, mais pas au PSG, qui a besoin d’argent frais, et donc d’une vente, en plus de tenir son engagement auprès de l’Eintracht. Ça sent la fin du deal, pendant que Kolo Muani attend depuis son domicile à Paris. C’est alors qu’Al-Khelaïfi monte la voix auprès du clan Ekitike, lequel ne comprend puisque l’intérêt de Francfort n’a jamais été vraiment sincère. Le transfert est sur le point de mourir quand NAK prend son téléphone.

L’Eintracht finit par céder grâce à Al-Khelaïfi

Il contacte son homologue allemand, Peter Fischer, qu’il connaît bien. L’échange est cordial et se passe bien mieux qu’entre Luis Campos et Markus Krösche, le DS des Aigles, lesquels bloquent depuis des semaines. La structure de l’offre change, les échanges s’intensifient et le club allemand fini par céder, face également à la volonté de Kolo Muani de ne plus porter le maillot de l’équipe, et sans avoir trouvé un remplaçant. Pour le moment…