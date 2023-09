Francfort pense désormais à Anthony Modeste

La suite après cette publicité

Le mercato estival a refermé ses portes ce vendredi à 23h59 en Ligue 1. Un peu plus tôt en Bundesliga. Dans cette optique, l’Eintracht Francfort, qui a cédé Randal Kolo Muani au PSG et qui visait Hugo Ekitike comme possible remplaçant, s’active désormais pour trouver un plan C. Si les joueurs sous contrat sont désormais inaccessibles pour les Aigles, nous sommes en mesure de vous affirmer qu’un autre profil est dans le viseur des dirigeants allemands.

Ainsi, Francfort aurait jeté son dévolu sur un certain Anthony Modeste (35 ans). Actuellement sans club, l’attaquant français sort d’une expérience contrastée du côté du Borussia Dortmund mais présente l’avantage de bien connaître le championnat allemand. Pour rappel, le natif de Cannes avait notamment réalisé un exercice 2021-2022 de très haute volée, en inscrivant 23 buts et en délivrant 4 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de Cologne.