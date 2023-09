Le Paris Saint-Germain réalise le très joli coup Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

La ligne d’attaque du Paris Saint-Germain a de quoi faire trembler toutes les défenses d’Europe. Après l’arrivée de Gonçalo Ramos mais également Ousmane Dembélé, le club de la capitale, qui comptait déjà un certain Kylian Mbappé dans ses rangs, vient, en effet, de s’offrir un nouveau renfort de choix. Son nom ? Randal Kolo Muani (24 ans). Convoité depuis plusieurs mois, l’international tricolore (9 sélections, 1 but) pose officiellement ses valises dans la Ville Lumière.

«L’Eintracht Francfort et le Paris Saint-Germain se sont mis d’accord sur le transfert de Randal Kolo Muani. Le joueur de 24 ans était initialement sous contrat à Francfort jusqu’au 30 juin 2027. L’attaquant devra s’acquitter d’une indemnité record de 95 millions d’euros. La décision a été prise à l’unanimité par le directoire et le conseil de surveillance de l’Eintracht Frankfurt Fußball AG», précise le communiqué de l’Eintracht Francfort pour officialiser la nouvelle. Après s’être mis d’accord avec le club de la capitale sur un contrat de cinq ans, comme nous vous le révélions dernièrement, celui qui avait particulièrement brillé lors du Mondial 2022 au Qatar fait donc son grand retour en Ligue 1 après son expérience nantaise. Un très joli coup réalisé par les dirigeants parisiens qui ont donc fini par s’entendre avec la formation allemande.

Après une première offre comprise entre 60 et 70 millions d’euros, refusée par les Aigles, le PSG est rapidement revenu à la charge et a finalement trouvé un terrain d’entente. Le montant de l’opération est ainsi estimé à 95 millions d’euros. Avec cette nouvelle recrue, Luis Enrique dispose donc d’une solution supplémentaire pour son secteur offensif et récupère l’un des talents les plus prometteurs à son poste.

Attaquant de pointe, capable d’évoluer sur les côtés, Randal Kolo Muani a totalement changé de dimension ces derniers mois avec des prestations de haute volée en Bundesliga et des statistiques impressionnantes (23 buts et 14 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues en 2022-2023). D’ores et déjà complice avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qu’il côtoie en sélection, le natif de Bondy va désormais tenter de passer un cap supplémentaire dans sa jeune carrière.