LOSC : Jonathan David élu meilleur joueur canadien de l’année

Depuis le début de saison, Jonathan David s’est affirmé comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe. Ayant fait le choix de rester à Lille malgré des sollicitations et un contrat qui expire en juin 2025, le buteur de 24 ans a prouvé qu’il était capable de faire trembler les filets en France et en Europe lors de sa première partie de saison.

Des débuts canons lors de cette nouvelle cuvée et qui permet à l’attaquant nordiste de boucler une année 2024 mémorable. Pour venir le récompenser de sa forme éblouissante depuis des mois avec 36 buts et 10 passes décisives en 49 matches, David a été élu meilleur joueur canadien de l’année. Une distinction que la défenseure de l’OL, Vanessa Gilles, a remporté chez les femmes.