Saudi Pro League : Sadio Mané et Cristiano Ronaldo écrasent Al-Fateh

Troisième journée de Saudi Pro League ce vendredi soir pour Al-Nassr qui n’avait pas du tout le droit à l’erreur. Après deux défaites en autant de match sur ce début de saison, la formation emmenée par Cristiano Ronaldo devait absolument prendre les trois points pour ne pas rentrer en crise. Et avec CR7 mais aussi Sadio Mané ou encore Aymeric Laporte, Al-Nassr a déroulé sans trembler grâce à ses deux stars.

Sadio Mané ouvrait rapidement le score sur une merveille de service de CR7. La star portugaise s’offrait ensuite un doublé dans cette rencontre avant que l’international sénégalais ne lui réponde avec un nouveau but. Mais personne ne peut rivaliser avec Ronaldo qui a inscrit un nouveau but à la dernière seconde pour le triplé. Al-Nassr s’impose donc très largement face à Al-Fateh (5-0) et engrange ses trois premiers points de la saison.