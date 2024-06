Euro 2024 : la Serbie arrache un nul au bout du suspense contre la Slovénie !

Début de cette deuxième journée de l’Euro avec deux équipes déjà dos au mur. D’un côté, la Serbie, qui avait perdu face à l’Angleterre lors de son entrée en matière dans la compétition. Victoire impérative donc. De son côté, la Slovénie avait un peu plus de marge de manœuvre grâce au point du nul face au Danemark, mais le pays qui n’a encore jamais gagné de match dans un Euro voulait aussi l’emporter pour se mettre en bonne position et ne dépendre que de lui-même lors de la dernière journée et ce duel contre les Anglais. Les Slovènes démarraient la partie avec la même composition que lors de son premier match, avec Sporar et Sesko. Côté serbe, du beau monde avec un trio offensif composé de Tadic, Mitrovic et Vlahovic.

La suite après cette publicité

Sans surprise, les deux équipes restaient prudentes d’entrée. Il y avait une belle frappe de Mlaker, mais Rajkovic s’interposait bien (8e). Pas grand chose d’autre à signaler… Peu à peu, les Slovènes prenaient le contrôle du match, récupérant le ballon très vite et empêchant les Serbes de construire. La rencontre était assez peu animée, il faut le dire, même si la Serbie donnait l’impression de se réveiller aux alentours de la demi-heure du jeu, avec une tentative de Vlahovic bien captée par Oblak (27e). Mitrovic lui manquait le cadre de peu de la tête (31e). Si la Slovénie touchait le poteau via Elšnik (37e) sur la plus grosse occasion du match, les Serbes commençaient à trouver des espaces de plus en plus facilement et mettaient des ballons intéressants dans la surface. Oblak devait vite sortir devant Mitrovic pour empêcher le buteur de le fusiller à bout portant (42e).

À lire

Slovénie - Serbie : les compositions officielles

Les Serbes ont vendangé

Score de parité plutôt logique à la pause malgré cette domination serbe sur la fin de premier round. Au retour des vestiaires, la Serbie continuait d’afficher des intentions résolument offensives et Tadic offrait un amour de ballon à Mitrovic, qui butait encore sur un bon Oblak (47e). Derrière, Bijol était tout proche de gâcher les exploits du gardien de l’Atlético avec un dégagement raté sur un centre, qui a frôlé son poteau. Acculée, la Slovénie répondait tout de même avec une belle frappe empoisonnée de Sesko, sortie par un Rajkovic décisif (58e). Mitrovic, en vue mais un peu maladroit ce soir, voyait sa demi-volée passer bien au-dessus de la barre (65e).

La suite après cette publicité

Le chrono défilait, et on se dirigeait vers le premier 0-0 de cet Euro… Jusqu’à ce que les Slovènes décident de passer la seconde. Sur une transition rondement menée qu’il avait lui-même lancé, Karničnik crucifiait les Serbes. Arrivé lancé au deuxième poteau, il envoyait un bon centre de Elšnik au fond des filets (1-0, 68e). Un petit coup de théâtre, puisque les Serbes étaient supérieurs dans le jeu. Dans la foulée, Mitrovic, encore malheureux, trouvait la barre (71e). Karničnik, inspiré, voyait le doublé filer à quelques centimètres du poteau sur ce tir croisé bien senti (79e). Malgré de nouvelles situations chaudes pour les Serbes, le score n’a plus bougé… Avant la 90e+5. Sur corner, Luka Jovic, entré en deuxième période, s’élevait au-dessus de la défense et expédiait le ballon au fond de la tête. Un point du nul qui sauve les Serbes de la quasi-catastrophe et qui est plutôt juste au vu du scénario du match. La bande de Milinkovic-Savic jouera son ticket pour les huitièmes face au Danemark. La Slovénie en fera de même face à l’Angleterre.