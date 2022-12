PSG - QRM : les compositions officielles

Alors que la saison va reprendre dans une semaine et que le Paris Saint-Germain va croiser le fer avec le Racing Club de Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1, le club francilien doit d'abord négocier un dernier match de préparation. Dans son centre d'entraînement, le PSG reçoit le Quevilly Rouen Métropole. Une rencontre où Christophe Galtier va pouvoir tester d'autres joueurs que ceux qui sont partis disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ainsi, le Paris Saint-Germain s'articule dans un 4-3-1-2 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Nordi Mukiele, Sergio Ramos, El Chadaille Bitshiabu et Juan Bernat forment la défense. Positionné en sentinelle, Marco Verratti est épaulé dans l'entrejeu par Renato Sanches et Fabian Ruiz. Ismaël Gharbi est placé de son côté en soutien d'Hugo Ekitike et Ilyes Housni.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Mukiele, Ramos, Bitshiabu, Bernat - Sanches, Verratti, Ruiz - Gharbi - Ekitike, Housni

Quevilly Rouen Métropole : Lemaitre - Sissoko, Cissokho, Ben Youssef, Pendant - Pierret, Sidibé - Bangré, Sangaré, Mafouta - Soumaré