RC Lens : la stat incroyable de Brice Samba sur pénalty

Lens s’est fait éliminé par l’AS Monaco en Coupe de France, mais Brice Samba a brillé, notamment lors de la folle séance de tirs au but (6 à 5). L’international français a réalisé 3 arrêts face aux tireurs monégasques. Un exercice qu’il affectionne tout particulièrement.

Selon Opta, lors de ces trois dernières séances de tirs au but, Brice Samba a, ainsi, au moins arrêté 3 tirs. Avec Caen (vs Metz) il en avait arrêté 4 en février 2018. Avec Nottingham Forest (vs Sheffield United) il en avait stoppé 3 en mai 2022, pour réaliser le même exploit aujourd’hui avec Lens (vs Monaco). Impressionnant.