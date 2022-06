Qualifs CAN 2023 : le Gabon piège la RD Congo

Alors qu'elle n'a atterri sur le sol congolais que 2 heures avant le coup d'envoi et avec seulement 13 joueurs de champ disponibles, le Gabon s'est imposé sur la pelouse de la République Démocratique du Congo (1-0) dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant de l'Aris Limassol Shavy Babicka en première période (23e). Une victoire sur la plus petite des marques qui permet aux Panthères d'être ex aequo à la tête du groupe I avec la Mauritanie, vainqueure du Soudan plus tôt dans la soirée.