OL : le bel hommage d’Anthony Lopes envers Alexandre Lacazette

Menés 4-1 en seconde période, l’Olympique Lyonnais a renversé la rencontre pour aller chercher la victoire dans les dernières secondes contre le MHSC (5-4). Grâce à un quadruplé d’Alexandre Lacazette, qui devient meilleur buteur de Ligue 1, avec 24 buts, l’OL est allé chercher la victoire et se replace pour la course à la cinquième place.

Un scénario fabuleux pour Anthony lopes, le portier rhodanien. «C’est un match qui résume notre saison. On s’est mis dans la merde, j’ai vu des gens partir, il y a eu des banderoles. Mais, on a un joueur extraordinaire, je n’ai même pas besoin de dire son nom qu’on sait l’importance qu’il a pour nous. Je pense que le stade va s’en souvenir, j’aurais préféré qu’on gagne 1-0. Il y a une bonne réaction, on doit prendre les quatre matches après les autres, ce sont les dernières opportunités à prendre. Il faut mettre en avant la force de caractère qu’on a eu», a-t-il expliqué sur Canal +.

