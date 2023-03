Irlande-France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Grâce à une jolie frappe de Benjamin Pavard, les Bleus ont enchaîné un deuxième succès consécutif contre l’Irlande, ce lundi soir (1-0), après leur magnifique entrée en lice contre les Pays-Bas, vendredi (4-0). De quoi pleinement satisfaire Didier Deschamps après ce bon rassemblement des Tricolores.

«Ce n’est jamais facile, avec cette équipe qui met de l’agressivité. On a mené, mais avec le public derrière, ils ont été dangereux en fin de match, sur les coups de pied arrêtés. Mais c’est solide, a reconnu le sélectionneur des Bleus sur TF1, avant de revenir sur le rassemblement réussi. C’est un très bon rassemblement, face à deux bons adversaires. Ce soir, c’était un peu moins bien, mais ce n’était pas le même adversaire. C’était moins bon que vendredi, mais on a six points, le contenu de tout ça est satisfaisant. La route est longue, mais c’est très bien. Félicitations au groupe».

