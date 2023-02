Toulouse - Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille devra continuer sur sa lancée. Freinée après sa défaite au Vélodrome, contre l’OGC Nice (1-3), les hommes d’Igor Tudor se sont relancés contre Clermont, lors de la dernière journée (2-0). Toujours en déplacement ce dimanche, l’OM devra confirmer sur la pelouse du Téfécé, qui cartonne en ce moment avec trois victoires sur les quatre derniers matches. Un choc plus qu’important pour la course à la Ligue des Champions, alors que Monaco (2e) et Lens (3e) joueront plus tôt dans la journée.

Dans son Stadium, Toulouse n’a plus perdu depuis le 6 novembre 2022, contre Monaco (0-2). Depuis le début de la nouvelle année, les Violets reviennent en grande forme et n’ont perdu qu’un seul match en 2023, contre le PSG (1-2). La dernière défaite toulousaine remontait justement à l’Olympique de Marseille, qui avait tout simplement corrigé son adversaire (1-6). Devant son public, le Tef aura donc à cœur de prendre sa revanche contre les Phocéens.

Dimitri Payet et Cengiz Ünder sur le banc

Et pour ce joli duel, l’OM devra faire sans Samuel Gigot, blessé. Il devrait être remplacé par Eric Bailly au sein de la défense à trois, lui qui avait fait son retour sur les terrains contre Clermont, après sa longue suspension. Il sera accompagné par Sead Kolasinac et Chancel Mbemba. Au milieu de terrain, on retrouve le tandem habituel Valentin Rongier-Jordan Veretout, alors que Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperont les ailes.

Pour ce qui est de l’attaque, Mattéo Guendouzi et Ruslan Malinovskyi ont été préférés à Cengiz Ünder, derrière Alexis Sanchez. En face, Philippe Montanier alignera le même onze que contre Rennes, à l’exception du retour de Branco Van den Boomen au milieu de terrain, avec Stijn Spierings et Brecht Dejaegere. Le trio offensif reconduit sera composée de Rafael Ratao et Zakaria Aboukhlal, derrière Thijs Dallinga. Le coup d’envoi de la rencontre aura lieu à 20h45.

