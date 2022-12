Croatie - Brésil : les compositions probables

La suite après cette publicité

Place aux quarts de finale et les huit dernières sélections en lice pour le titre final. Pour ouvrir le bal, la Croatie de Luka Modric affronte, ce vendredi à 16 heures, le Brésil de Neymar. Un choc au sommet entre deux grandes nations du football. Première du groupe G avec six points, la Seleção de Tite partira logiquement avec la faveur des pronostics. Impressionnante en huitièmes de finale contre la Corée du Sud (4-1), la formation auriverde s'appuiera notamment sur les éclairs de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison ou encore Lucas Paqueta.

Méfiance tout de même pour les coéquipiers de Thiago Silva qui devront se défaire du vice-champion du monde 2018. Deuxième du groupe F avec cinq unités, derrière le Maroc mais devant la Belgique, la sélection dirigée par Zlatko Dalic a, de son côté, décroché son billet pour les quarts de finale en venant à bout du Japon (1-1, 3-1 aux t.a.b). Globalement bousculés par les partenaires de Daizen Maeda, les Croates s'en étaient finalement remis au réalisme d'Ivan Perisic et à la classe de Dominik Livakovic durant la séance de tirs au but.

Le Brésil avec ses quatre fantastiques, la Croatie fait confiance à son onze !

Pour ce premier quart de finale, la Croatie devrait, malgré tout, faire sans Borna Sosa et Josip Stanisic, déjà absents en huitièmes. Dès lors, les Vatreni pourraient opter pour un 4-3-3 où Livakovic tiendrait logiquement sa place dans les cages. Devant lui, Juranovic, Lovren, Gvardiol et Borna Barisic composeraient le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Kovacic et Brozovic seraient, quant à eux, associés à l'intraitable Modric. Enfin, pour accompagner Petkovic à la pointe de l'attaque, Kramaric et Perisic devraient également débuter.

De son côté, le Brésil de Tite devra, lui, composer avec les absences d'Alex Telles et Gabriel Jesus, blessés et forfaits pour la suite de la compétition. Malgré tout, la sélection auriverde peut compter sur le retour de Neymar et devrait donc aligner un 4-2-3-1. Devant Alisson, présent dans les buts, Militão, Thiago Silva, Marquinhos et Danilo sont pressentis pour former l'arrière-garde brésilienne. Dans l'entrejeu, Casemiro et Paqueta pourraient former le double pivot. Sur les ailes, Raphinha et Vinicius Jr sont logiquement attendus, tout comme Neymar dans un rôle de meneur de jeu. Enfin, Richarlison, très en vue depuis le début du Mondial, devrait sans aucun doute débuter en pointe.

