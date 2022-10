PSG : Zé Roberto flingue Neymar

L'ancien international brésilien Zé Roberto (84 sélections, 6 buts) s'est payé son compatriote Neymar (30 ans) dans les colonnes de L'Equipe. Le natif de São Paulo et ex-milieu de terrain du Bayern Munich est quasi certain que "Ney", étincelant depuis le début de saison, quittera son club du Paris Saint-Germain l'été prochain, donc évidemment après la Coupe du monde.

La suite après cette publicité

« Ça ne peut pas durer. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été accepté à 100 % par ses supporters. Mais c'est de sa faute. C'est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J'en suis presque sûr», explique Zé Roberto (48 ans).