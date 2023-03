EdF : la liste des U19 pour le tour Élite des éliminatoires de l’Euro 2023

Le sélectionneur des U19 Lionel Rouxel a dévoilé sa liste pour ce second tour des éliminatoires pour le prochain Euro. Un stage pendant lequel les U19 tricolores vont affronter l’Irlande du Nord, la Norvège ainsi que la Roumanie, avec une place pour l’Euro qui se jouera en juillet pour le premier de cette poule.

On notera la présence de plusieurs joueurs bien connus des fans de Ligue 1, comme le Parisien Warren Zaïre-Emery, le Monégasque Eliesse Ben Seghir ainsi que le Rennais Désiré Doué, tout comme Mathys Tel, ancien de l’écurie bretonne, sera aussi de la partie. On rappelle que les Bleus n’ont plus remporté ce tournoi disputé tous les ans (hors 2020 et 2021 pour COVID) depuis 2016, et qu’ils sont la troisième nation la plus titrée (8) derrière l’Angleterre et l’Espagne (11 toutes les deux). Lors du dernier Euro U19 joué en Slovaquie, la France avait chuté en demies face à Israël.

La liste

Gardiens : Mathieu Patouillet (OL), Robin Risser (Strasbourg)

Défenseurs : Younes El Hannach (PSG), Wakis Kore (Paris FC), Therence Koudou (Reims), Saël Kumbedi (OL), Vimoj Munto Wa Mungu (PSG), Kassoum Ouattara (Amiens SC), Leny Yoro (LOSC)

Milieux de terrain : Nathan Buayi Kiala (Parme), Mohamed El Arouch (OL), Khalil Fayad (MHSC), Lesley Ugochukwu (Stade Rennais), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants : Edan Diop (AS Monaco), Malamine Efekele (AS Monaco), Wilson Odobert (ESTAC), Mathys Tel (Bayern), Désiré Doué (Stade Rennais), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)