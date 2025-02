L’Espagne pourrait chiper la deuxième place du classement UEFA à l’Italie

L’Espagne pourrait bien profiter de cet exercice 2024/2025 pour faire un sacré coup au sein du classement UEFA. Le trio de tête est actuellement composé de l’Angleterre, suivie de l’Italie, puis de nos voisins espagnols. Mais de l’autre côté des Alpes, la campagne européenne des clubs de Serie A vire au cauchemar. L’AC Milan, la Juventus et l’Atalanta ont déjà pris la porte, bien que la Roma va continuer son aventure en Europa League. À l’inverse, la Liga cartonne, avec le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético toujours en lice pour la victoire finale en Ligue des Champions.

Et d’après une étude statistique de Football Rankings, l’Espagne a 83 % de chances de passer devant l’Italie au classement UEFA à l’issue de la saison. Cette seconde place serait un sacré avantage pour les clubs de Liga : elle permettrait aux huit premiers clubs du classement de disputer une compétition européenne la saison suivante. Sauf dans un cas très particulier : si un club hors top 8 remporte la Coupe du Roi. Par exemple, si la Real Sociedad reste 11e et glane le titre national, elle ira en Ligue Europa et privera le 8e du classement à l’issue de la saison d’une épopée européenne.