PSG : comment la cote de Kylian Mbappé pourrait encore exploser

Le mercato donne lieu à des feuilletons à rallonge dignes des plus grandes productions et des spéculations en tous genres. La valeur des joueurs, savant cocktail mêlant durée du contrat, performances sportives, âge et bien d'autres paramètres, est d'ailleurs l'un des fantasmes qui titillent la curiosité des fans de football. L'Observatoire du Football du Centre International d'Etude du Sport de Neuchâtel en Suisse l'a bien compris et son algorithme tente régulièrement de déceler les tendances en la matière.

La suite après cette publicité

Selon sa dernière lettre hebdomadaire publiée, le Paris SG aurait d'ailleurs tout intérêt à poursuivre ses efforts pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé (21 ans), auteur de 18 buts en 21 matches de Ligue 1 cette saison. Le champion du monde 2018, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, est aujourd'hui évalué à 242,3 M€.

Mbappé pourrait valoir 281,7 M€

S'il venait à étendre son bail d'un an avec le club de la capitale, l'international tricolore (34 sélections, 13 réalisations), déjà considéré comme le plus cher du monde, verrait sa valeur grimper en flèche. Celle-ci passerait à 281,7 M€, soit une augmentation de près de 40 M€ ! De quoi marquer le coup sur le marché des transferts, alors que le Real Madrid est toujours annoncé sur ses traces. La valeur de Neymar (28 ans), elle, augmenterait d'environ 16 M€, passant à 85,7 M€ en cas de prolongation d'un an, évalue le CIES.

Jadon Sancho (20 ans), estimé à ce jour à 180,4 M€, passerait lui la barre des 200 M€ (222 M€ selon le CIES) s'il prolongeait d'un an avec le Borussia Dortmund. Mais l'attaquant anglais semble bel et bien parti pour quitter la Ruhr cet été, avec un retour au Royaume de Sa Majesté dans les tuyaux (Manchester United, Chelsea, Liverpool ou Manchester City). Une prolongation peut décidément changer beaucoup de choses...