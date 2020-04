Le coup de pression du FC Barcelone à Marc-André ter Stegen, l'avenir de Raphaël Varane au Real Madrid en question

L'ultimatum du Barça à Ter Stegen

Direction l'Espagne où c'est Marc-André ter Stegen qui fait la Une du journal Sport. Le gardien allemand est à la limite ! Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone cherche à prolonger son dernier rempart mais sans trouver une entente commune. Sauf qu'avec la crise actuelle, la direction a indiqué à ses agents que si un accord n'était pas trouvé prochainement, celle-ci n'irait pas plus loin. Considéré comme l'un des meilleurs portiers du monde, l'international allemand voit des courtisans de renoms s’intéresser à sa situation. Manchester City, la Juventus et encore le Bayern Munich ont pris la température dans ce dossier et seraient prêts à saisir l'occasion. Si le Barça venait à perdre son gardien titulaire, les Blaugranas auraient déjà ciblé son remplaçant. André Onana, de l'Ajax, fait figure de successeur idéal dans l'esprit des décideurs catalans. En tous cas, le Barça ne veut pas se laisser faire et donne le ton avec cet ultimatum à son gardien.

Le Real Madrid lance l'opération Varane

En Espagne, à Madrid, c'est un Français qui fait la couverture du journal AS ! Il fêtait hier ses 27 ans, il s'agit de Raphaël Varane. Alors que le Real Madrid tarde à trouver un accord avec Sergio Ramos, les Merengues lancent l'opération Varane ! Le champion du Monde 2018 représente l'avenir de la Casa Blanca et une prolongation de contrat est indispensable selon la direction madrilène alors que son bail actuel court jusqu'en 2022. Arrivé en 2011, l'ancien Lensois attend un signe de sa direction après avoir apprécié la cour du PSG l'an dernier mais le retour de Zidane sur le banc avait fini par le décider à rester dans la capitale espagnole. Dans ce dossier, la confiance règne indique le journal. Le Real est dans les temps pour prolonger son défenseur et son cas est la priorité des dirigeants à l'heure actuelle. L'aventure de Varane au Real Madrid n'est sans doute pas terminée.

La Juve en pince pour Chiesa

En Une de la Gazzetta dello Sport, c'est Federico Chiesa qui fait les gros titres ! Le joueur de la Fiorentina se rapproche de la Juventus et le journal au papier rose indique même que Chiesa à la Juve c'est désormais possible. Rocco Commisso, le propriétaire de la Viola a même déclaré : «je ne veux pas le vendre mais je ne mettrai pas de veto s'il demande un départ. À condition qu'ils payent bien» ! Ce qui laisse véritablement un boulevard à la Vieille Dame toujours à l'affût d'un coup pour les pépites de Serie A. Il s'agira désormais de convaincre le joueur de rallier le Piémont alors qu'il est courtisé un peu partout en Europe.