Malgré un accord avec l'ASSE, Yohann Touzghar est encore loin des Verts

L'attaquant international tunisien Yohann Touzghar (35 ans) aurait déjà dû être un joueur de l'ASSE puisqu'il existe un accord entre Troyes et le joueur pour le libérer de sa dernière année de contrat. L'Aigle de Carthage (6 sélections, 1 but) et les Verts étaient même tombés d'accord pour un contrat d'un an plus une saison supplémentaire en option.

L'opération avait été validée par le manager de l'ASSE Laurent Batlles mais l'ancien entraîneur de l'ESTAC pourrait ne pas voir son vœu exaucé. En effet, selon nos informations, le président exécutif Jean-Francois Soucasse avait posé un ultimatum et a décidé de tout stopper. Reste à savoir si un retournement de situation est désormais possible, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, le dossier est momentanément arrêté.