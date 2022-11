CdM 2022, Danemark : Thomas Delaney forfait jusqu’à la fin du Mondial

C’est une très mauvaise nouvelle pour le Danemark. Le milieu de Seville FC Thomas Delaney qui avait débuté la rencontre de Coupe du monde face à la Tunisie a été contraint de quitter le rassemblement des siens ce mercredi selon la presse danoise.

Blessé au genou lors du premier match, il avait dû être remplacé avant la mi-temps et son visage grimaçant laissait craindre le pire. C’est le cas puisqu’il est forfait jusqu’à la fin de la compétition et a donc quitté les siens ce mercredi. « Il va nous manquer, tant sur le terrain qu'en dehors. Les autres joueurs sont prêts et nous avons un groupe solide pour les prochains matchs », a ainsi déclaré le sélectionneur Hjulmand.