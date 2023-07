Botafogo : Claudio Caçapa explique son départ surprise de l’OL

Suite au départ de Luis Castro au Moyen-Orient, Botafogo a décidé de nommer Claudio Caçapa au poste d’entraîneur intérimaire. Membre du staff technique de l’Olympique Lyonnais, le Brésilien n’a pas tergiversé bien longtemps avant de faire la navette entre deux des clubs de la galaxie Textor. Et après la victoire du club carioca face au Vasco da Gama ce dimanche, Caçapa est revenu sur son départ surprise de l’OL.

La suite après cette publicité

« C’était une surprise, je ne mentirai pas, je ne m’y attendais pas. Je profitais de mes derniers jours de vacances. Je devais reprendre le travail le 4 juillet à Lyon. C’était une bonne surprise. Quand on m’a appelé, j’ai dit oui. Je ne pouvais pas dire non. Ils sont en tête du championnat, ils se restructurent, ils ont un effectif fort, je ne pouvais pas ne pas être là. Je suis prêt. Cela fait sept saisons que je suis adjoint à Lyon. C’était tout ce que je voulais pour prendre en main un club. Reprendre Botafogo, c’est autre chose. Nous devons nous asseoir et discuter parce que j’ai un contrat avec Lyon, ce n’est pas si simple. Mais je suis très heureux d’être ici, même à titre intérimaire. Maintenant, il s’agit d’assurer la continuité et de profiter du moment présent », a-t-il confié en conférence de presse.

À lire

L’OL préfère envoyer Faivre à Seville