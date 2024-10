Quand le compte Instagram du Ballon d’Or confond Rodri et Ruben Dias…

Alors que la grande cérémonie du Ballon d’Or se tient actuellement à Paris, le doute persiste encore sur le vainqueur du trophée alors que les dernières informations expliquent que Rodri devrait ravir la distinction qui était initialement promise à Vinícius Júnior. Une révélation provoquant l’ire des Merengues, annonçant finalement son boycott de la cérémonie.

Sur son compte Instagram, l’organisation s’est par ailleurs rendue coupable d’une grosse bourde. Après avoir publié une photo de Ruben Dias accompagnée du commentaire «Rodri is in the place» (Rodri est dans la place, ndlr), de nombreux messages moqueurs ont afflué sur le compte officiel du Ballon d’Or 2024. Une bévue finalement corrigée quelques instants plus tard…