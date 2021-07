Euro, Angleterre : le message d'encouragement du prince William

Ce dimanche soir (21h), l'Angleterre affronte l'Italie pour le compte de la finale de l'Euro 2020 (rencontre à suivre sur notre live commenté) Pour l'occasion, le prince William qui sera dans les gradins de Wembley ce soir pour assister à la rencontre s'est fendu d'un message vidéo afin d'encourager toute l'équipe des Three Lions.

«Gareth (Southgate), Harry (Kane) et tous les membres de l'équipe sur le terrain, je vous souhaite beaucoup de chance pour ce soir. Quelle incroyable performance vous avez réalisée [...] Je n'arrive pas à croire que c'est en train de se produire, c'est tellement excitant. Vous faites ressortir ce qu'il y a de meilleur de l'Angleterre et nous sommes derrière vous, tout le pays est derrière vous, alors ramenez-là à la maison» a-t-il annoncé avec émotion.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight!



The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl