Crampons PUMA : la nouvelle Future de Neymar Jr présentée dans le Fastest Pack

Les nouveaux crampons PUMA, à savoir la Future 1.4 notamment portée par Neymar Jr, viennent d'être dévoilés ce jeudi par l'équipementier allemand.

Toujours plus vite. Toujours dans l'optique d'améliorer les performances de ses utilisateurs sur le rectangle vert, notamment en termes de vitesse, PUMA a lancé ce jeudi la nouvelle Future 1.4 de son Fastest Pack, « l'édition la plus rapide » de ce silo, selon les dires de l'équipementier allemand. Une paire de crampons notamment arborée par Neymar Jr (PSG), James Maddison (Leicester) ou encore Ingrid Engen (FC Barcelone), ce nouveau modèle existant en deux versions, unisexe et féminine.

Un look séduisant

Ces chaussures de foot, déjà portées par la star brésilienne lors de la victoire parisienne en match de préparation au Japon face à Kawasaki Frontale (2-1) ce mercredi, se composent d'un bleu électrique sur la partie avant du pied, mais aussi d'un bleu beaucoup plus foncé ainsi que de noir, et surtout du jaune fluo pouvant presque se confondre avec du vert.

Le fluo, justement, tient son importance, puisqu'il est présent en masse sur cette nouvelle Future. Aussi bien sous la forme de petits motifs répandus sur une bonne moitié de la chaussure, dont les lacets sur la partie haute, que sur le logo de PUMA ou encore au niveau de la semelle, sur le dessous, où les crampons forment un design harmonieux jaune et noir très séduisant.

Un confort optimal

En plus de se présenter sous un look frais et mystérieux à la fois, cette Future 1.4 se veut plus adaptable et confortable. La technologie FUZIONFIT+ de deuxième génération développée par PUMA s'adapte en réalité à la forme du pied et offre ainsi un équilibre sans égal, mêlant soutien et flexibilité. Le tout pour des performances toujours plus qualitatives, et ce que ce soit avec ou sans lacets, un aspect sur lequel insiste bien la firme allemande pour l'occasion.

La présence d'une semelle intérieure légère Nano Grip sockliner minimise elle « le glissement du pied à l'intérieur de la chaussure, ce qui permet de maintenir le transfert de puissance pour des mouvements multidirectionnels explosifs », comme l'explique PUMA dans son communiqué.

Des sensations accrues

« La maille FUZIONFIT+ utilise un mélange spécifique de fils de polyester et de spandex, ainsi que des fils techniques spéciaux pour créer l'équilibre parfait entre compression, confort et durabilité, pour une sensation de seconde peau », poursuit la marque au félin.

On notera également que cette nouvelle paire est dotée d’Advanced Creator Zones, qui améliorent l'adhérence du ballon et offre une souplesse plus importante à l'avant-pied. Sur cette même partie, le matériau en mesh rend la couche plus fine entre le pied et le cuir, ce qui augmente de facto la sensibilité à chaque toucher de balle.

Toujours plus rapide et légère

Comme sur le modèle précédent de ce silo, la semelle extérieure Dynamic Motion System demeure en place, permettant de bénéficier d'une traction optimale. Le système PEBA (une des matières les plus légères et solides du monde, composant notamment en partie les gilets pare-balles) réduit lui le poids de la chaussure et « fournit une base solide pour générer des accélérations et des mouvements dévastateurs dans toutes les directions. »

