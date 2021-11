Copa Libertadores : Palmeiras, sacré pour la 3ème fois, triomphe de Flamengo au terme d'une folle finale

Terrible scénario pour Flamengo. Palmeiras sort vainqueur de cette édition 2021 de la Copa Libertadores (2-1) au terme d'une folle finale 100% brésilienne, opposant deux équipes chacune à la recherche de leur 3ème sacre dans cette compétition. Tenants du titre, les Alviverde ont ouvert prématurément le score dans cette partie grâce à Raphael Veiga (1-0, 6e). Mais les partenaires de David Luiz, auteur d'une finale très solide, ont su garder leur calme et leur domination a fini par être récompensée. Alors que Dudu venait de vendanger pour les hommes d'Abel Ferreira, Gabriel Barbosa, dit Gabigol, le héros de 2019, a remis les deux formations à égalité d'une frappe au ras du sol en angle fermé surprenant Weverton au premier poteau (1-1, 72e). Et si Michael a trop croisé sa frappe alors qu'il avait la balle pour tuer cette finale (86e), les deux clubs n'ont pu se départager dans le temps réglementaire.

Contre toute attente, Palmeiras, dominé et qui peinait à voir le jour à Montevideo, a scellé le sort de cette finale en prolongation. Profitant d'une grossière erreur d'Andreas Pereira, Deyverson a filé au but avant de tromper avec de la réussite Alves (2-1, 95e). Flamengo a essayé d'arracher une séance de tirs au but, mais, à l'image de Gabigol, qui ne s'est pas assez couché sur son ballon (97e). Sans succès, la défense adverse n'ayant laissé que des miettes sous l'impulsion de l'expérimenté Felipe Melo, rentré en jeu en fin de match. Palmeiras décroche ainsi la 3ème Copa Libertadores de son histoire, après les victoires de 1999 et 2020. Les hommes de Renato Portaluppi, qui y ont cru, ne peuvent que s'incliner face aux doubles champions d'Amérique du Sud en titre.