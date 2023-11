AC Milan-PSG : nuit de terreur à Milan

Le choc entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain est une affiche alléchante pour les amoureux du football. Malheureusement, certains ont décidé de gâcher la fête dès la veille. Et visiblement, les tifosi milanais de la Curva Sud avaient l’intention de prendre leur revanche sur les ultras parisiens.

Il y a deux semaines, les deux clans se sont bien provoqués dans l’enceinte du Parc des Princes, certains supporters italiens ayant même tenté de sortir du parcage pour se rendre dans d’autres tribunes de l’enceinte parisienne. Deux semaines plus tard, ils ont donc décidé de prendre leur revanche. « Tout était planifié : une vendetta après les échauffourées à Paris », écrit d’ailleurs le Corriere della Sera. Ce matin, le quotidien italien relayait d’ailleurs les affrontements survenus dans le quartier des Navigli, près des locaux de la Ripa di Porta Ticinese.

La Curva Sud s’est vengée

Des ultras milanais ont chargé les Parisiens et un supporter rouge et bleu a été victime de deux coups de couteau. Plus tard, la Gazzetta dello Sport a embrayé. Une cinquantaine d’individus casqués et cagoules ont fondu sur les Parisiens. Le fan du PSG gravement blessé aurait reçu ces coups de couteau au niveau de la jambe. Un autre fan parisien aurait également été blessé, mais sans plus de précisions.

Et ce n’est pas tout. Des affrontements se seraient également produits entre supporters du PSG et la police. Un agent aurait été poignardé à la jambe par un supporter (il n’est pas précisé s’il est parisien ou milanais, ndlr) qui aurait ensuite été arrêté. Un triste spectacle qui va obliger les forces de l’ordre à redoubler d’efforts ce soir puisque pas moins de 4300 supporters parisiens doivent débarquer à San Siro.

