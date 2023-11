Atlético : la réaction d’Antoine Griezmann après avoir écrasé le Celtic

Quel match pour l’Atlético ! Une victoire 6-0 contre le Celtic à la maison, et un véritable récital offensif. Avec un excellent Antoine Griezmann à la baguette. Le Français a inscrit un doublé, et a confirmé qu’il est à un niveau stratosphérique sur ce début de saison. Après la rencontre, il s’est exprimé devant les caméras de Movistar.

« On avait un peu de mal à commencer les matchs dernièrement. On en a parlé dans le vestiaire, mais il fallait le montrer sur le terrain. Aujourd’hui on l’a fait. Leur expulsion nous a donné un avantage, on a pu jouer plus tranquillement », a lancé le Français, repositionné en tant que milieu de terrain ce soir, comme chez les Bleus. Ce qui ne l’a pas gêné : « c’est une position où tu dois voler des ballons, passer, arriver dans la surface… Mais moi, que je joue au milieu, attaquant ou en dix, j’essaye de faire ce qu’il faut faire à cette position. J’apprends beaucoup en regardant du foot à la télé et je fais ce qu’il faut pour le club et pour le Cholo. Il faut apprendre. Voir ce que font les autres joueurs. En Liga il y a beaucoup de milieux et j’apprends d’eux ». Maintenant, un repos bien mérité pour Grizi !