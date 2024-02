PL : Liverpool écrase Luton Town et prend ses distances en tête

Ce mercredi, Liverpool et Luton Town s’affrontaient à Anfield en ouverture de la 26e journée de Premier League. Fort de deux derniers succès obtenus avec la manière contre Burnley et Brentford, le club de la Mersey espérait réaliser la passe de trois pour prendre provisoirement ses distances avec son dauphin Manchester City, tenu en échec par Chelsea le week-end et relégué à une seule longueur des Reds. Dans le dur ces temps-ci, à l’image de sa dernière défaite en date contre Manchester United, le promu comptait capitaliser sur le résultat glané à domicile lors de la phase aller pour espérer un exploit similaire. Force est de constater, au regard des 45 premières minutes, que le club du Bedfordshire a crânement joué sa chance. Malgré une première grosse occasion à mettre au crédit de Liverpool où Luis Diaz s’est illustré en touchant le poteau de Kaminski, c’est bien Luton qui a pris les commandes très tôt dans la partie par l’intermédiaire d’Ogbene (0-1, 12e). Cueillis à froid, les hommes de Jürgen Klopp et Luis Diaz se sont néanmoins montrés trop imprécis devant le but adverse pour égaliser avant la pause.

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Liverpool 60 26 38 18 6 2 63 25 18 Luton 20 25 -16 5 5 15 35 51

Au retour des vestiaires, le club de la Mersey a montré les crocs. Retranchés dans leur camp, les Hatters ont subi la loi des Reds qui trouvaient la faille par l’intermédiaire de Van Dijk, à la conclusion d’un corner bien tiré par Mac Allister (1-1, 56e). Puis, c’était au tour de Gakpo d’être servi par l’Argentin pour marquer de la tête et donner l’avantage aux siens avant l’heure de jeu (2-1, 59e). Brouillon lors du premier acte, Luis Diaz a rectifié la cible à la 71e minute pour enfin tromper la vigilance de Kaminski et ajouter sa pierre à l’édifice (3-1) avant que Eliott ne corse l’addition en fin de partie sur une énième offensive liverpuldienne (4-1, 90e). Bousculé par une équipe de Luton entreprenante, Liverpool est parvenu à concrétiser sa domination en seconde période pour prendre provisoirement quatre points d’avance sur son concurrent direct. Avec cette nouvelle défaite, la troisième de rang, Luton reste englué à la 18e place mais demeure au contact du premier non-relégable, Everton.