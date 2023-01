Ibrahima Niane vers Angers

Attaquant sénégalais du FC Metz, Ibrahima Niane compte 14 apparitions cette saison pour 2 buts avec les Mosellans suite à l’éclosion du Géorgien Georges Mikautadze. Sur le départ à un an et demi de la fin de son contrat, il était courtisé par le FC Lorient et l’Amiens SC.

Selon nos informations, il va prendre un tout autre chemin. Restant en France, il est sur le point d’arriver sous la forme d’un prêt au SCO d’Angers.

