PSG - Real Sociedad : le soulagement de Bradley Barcola après la victoire

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a fait le job. Opposé à une vaillante équipe de la Real Sociedad, le club de la capitale a longtemps pioché en première période avant de se mettre à l’abri au retour des vestiaires grâce à des réalisations coup sur coup de Mbappé et Barcola (2-0). Buteur à la 70e minute, l’ailier parisien s’est senti soulagé de ce résultat, qui offre aux Rouge et Bleu une belle option pour la qualification ainsi qu’un avantage psychologique avant le retour à Anoeta.

«On a plutôt mal commencé, on s’est fait beaucoup bouger en première mi-temps. Mentalement, on ne devait pas s’attendre à ça. Le coach nous a bien réveillés à la mi-temps. C’est un ouf de soulagement, on sait qu’on part avec un bon avantage pour le retour. Il nous reste à faire le travail au retour. J’ai la chance d’avoir la confiance du coach et de mes partenaires», a déclaré l’ex-Lyonnais au micro de RMC Sport. Auteur d’une prestation convaincante ce mercredi soir, le joueur de 21 ans a encore gagné des points mais certifie qu’il n’est pas la nouvelle coqueluche du Parc des Princes. «Le chouchou du Parc? Non, c’est Warren», a-t-il fini par conclure.