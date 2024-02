LdC : longtemps bousculé, le PSG s’offre un succès confortable face à la Real Sociedad

Tout heureux d’avoir tiré la Real Sociedad le 18 décembre dernier après avoir terminé deuxième de sa poule, le Paris Saint-Germain arrive dans le moneytime de sa saison. Luis Enrique et tout le club rouge et bleu ont beau annoncer que la C1 n’est plus une priorité, ce huitième de finale aller au Parc des Princes restait une rencontre très attendue. Favori au coup d’envoi face à une équipe basque diminuée, le club de la capitale alignait un onze de départ plutôt classique, mais avec une grosse surprise. Titulaire indiscutable, Lucas Hernandez démarrait sur le banc de touche, faisant place nette à un autre Lucas, la recrue hivernale brésilienne Beraldo. Avant le début de la rencontre, pour expliquer cette surprise, Canal+ évoquait un souci musculaire à la cuisse pour le champion du monde 2018.

Heureux au tirage, Paris savait toutefois que cette équipe basque n’était pas commode à jouer. L’Inter, que les Basques ont tenu en échec en phase de poules, peut en témoigner. Et cela s’est confirmé dès l’entame du match. La Real a réalisé un pressing très haut, en un contre un, d’entrée de jeu, forçant les Parisiens à commettre de premières erreurs faisant parcourir quelques frissons dans les travées du Parc sur une frappe d’André Silva (1e). Les Basques ont d’ailleurs énormément gêné les relances franciliennes en mettant bien plus d’impact dans les duels. Pour le reste, ils se sont contentés de longues relances et de profiter de la faible intensité parisienne pour gagner les seconds ballons et servir un Kubo souvent venu malmener Beraldo. Le flanc gauche de la défense francilienne a d’ailleurs été la zone choisie presque exclusivement par la Real pour attaquer Paris, comme l’attestent les alertes aux 18e et 22e minutes avec Kubo à la manoeuvre.

La foudre Barcola a touché la Real

Côté parisien, le constat n’était forcément pas brillant, comme souvent quand le PSG est opposé à ce genre d’équipe. Hormis le duel manqué par Kylian Mbappé face à Remiro (6e), les hommes de Luis Enrique n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Bousculés physiquement et incapables de relancer proprement, les Rouge et Bleu n’avaient qu’un plan : profiter des rares seconds ballons glanés pour lancer les trois fusées de devant en contre. Trop facile à lire pour la Real Sociedad. Paris ne maîtrisait rien, n’avait pas la possession, multipliait les déchets techniques, bref, n’existait pas. Merino aurait même pu punir logiquement les partenaires d’Ousmane Dembélé juste avant la pause, mais sa lourde frappe s’est écrasée sur la barre transversale de Gianluigi Donnarumma (45e). Donné favori de ce duel franco-espagnol, Paris a clairement rendu une copie indigne d’un combat de Ligue des Champions. Encore une fois.

Au retour des vestiaires, une réaction parisienne était donc attendue. La première a été de replacer Vitinha -l’un des rares Parisiens à la hauteur ce soir- devant la défense, sans doute pour profiter de la technique du Portugais pour arriver enfin à relancer le cuir. Une initiative payante. Heureusement pour les champions de France en titre, malgré une domination claire des Espagnols, la chance leur a souri. Et comme souvent, c’est Mbappé qui était là pour conclure. Auteur d’un match très moyen, le numéro 7, esseulé au deuxième poteau, a su jaillir au bon moment pour crucifier Remiro après une tête déviée de Marquinhos sur corner (1-0, 58e). Le Bondynois, aurait même pu doubler la mise six minutes plus tard, mais Remiro sortait le grand jeu en repoussant sur sa barre transversale une frappe puissante du Français (64e). Ce but a au moins eu le mérite de mettre un coup au moral des Basques et surtout d’offrir beaucoup plus d’espaces aux Franciliens. Et puis le coup de grâce est arrivé par l’un des hommes en forme du PSG, Bradley Barcola. Collé à la ligne de touche sur son côté gauche, l’ancien Lyonnais a placé une double accélération du tonnerre pour aller aspirer Hamari Traoré avant de devancer Remiro d’un petit pointu (2-0, 70e). Un but exceptionnel qui a valu à l’attaquant de sortir sous une ovation du Parc lors de son remplacement par Marco Asensio (72e). La fin de match sera plus tranquille pour des Parisiens qui sont donc parvenus à s’offrir un succès confortable en vue du match retour. La Real Sociedad, quant à elle, aura forcément des regrets et enchaîne un cinquième match consécutif sans marquer le moindre but. Rendez-vous le 5 mars pour la deuxième manche à Anoeta.

