FC Barcelone : la décision tenace de Robert Lewandowski

Arrivé en 2022 au FC Barcelone, Robert Lewandowski s’est logiquement fait une place de titulaire indiscutable et de référence offensive en Catalogne. L’attaquant polonais, auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 29 matchs de Liga cette saison, n’est pas aussi performant qu’avec le Bayern Munich, mais reste un avant-centre de classe mondiale. Seulement, ces derniers mois, il a essuyé quelques critiques.

À 35 ans, un départ était évoqué selon certaines informations publiées en Espagne, d’autant plus que son contrat inclut un salaire croissant. Lewandowski pèse effectivement très lourd sur les finances du club, qui ne sont pas au beau fixe. Un départ pourrait soulager les comptes des Catalans, notamment vis-à-vis de ce fameux fair-play financier de la Liga.

Barcelone, et uniquement Barcelone

En réalité, il n’en est rien. Sport assure que Robert Lewandowski souhaite rester au Barça la saison prochaine, et n’étudie aucune autre possibilité, lui et sa famille se sentant très bien dans la ville. Pourtant, le Polonais a des propositions plutôt juteuses en provenance d’Arabie saoudite notamment, destination à la mode où il pourrait même gagner plus que les 16 millions d’euros annuels qu’il perçoit en terres catalanes.

En plus de se sentir plutôt bien dans sa vie privée, il est aussi à l’aise dans le vestiaire. Il apprécie beaucoup Xavi Hernandez, et le fait que le coach continue l’aventure a été perçu comme une bonne nouvelle. Il fait partie des tauliers de l’effectif et est aussi très proche de la jeune garde de La Masia. Pour rappel, il est sous contrat jusqu’en 2026 avec l’écurie catalane.