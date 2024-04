OM : les mots forts de Samuel Gigot

À quelques jours de retrouver l’Atalanta Bergame en Europa League, l’Olympique de Marseille a engrangé de la confiance hier, face au RC Lens, en s’imposant à domicile (voir les notes du match). Un succès important dans la course à l’Europe en championnat, puisque les Phocéens sont désormais septièmes à deux longueurs seulement des Sang et Or. Mais aussi dans les têtes, avant de disputer cette demi-finale de C3 contre le club italien.

Samuel Gigot croit en son équipe, et l’a fait savoir dans son discours d’après match. «On va y aller en finale, on va tout donner jusqu’au bout, on est encore en vie !», a lancé le défenseur central au centre de la pelouse, en compagnie de ses coéquipiers. Réponse jeudi soir à l’Orange Vélodrome !