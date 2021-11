Affaire Hamraoui-Diallo : pourquoi la FFF a décliné la demande de report du PSG face à l'OL

L'affaire Hamraoui-Diallo fait grand bruit du côté du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Alors que la première a été agressée à coups de barre de fer par plusieurs individus, et que la deuxième, au volant du véhicule, a été placée en garde à vue et interrogée dans le cadre de cette affaire, avant d'être libérée, le PSG devait malgré tout se rendre sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, dimanche soir, pour disputer le choc entre les deux meilleures équipes de la D1 féminine. Et au-delà du résultat sans appel en faveur des Rhodaniennes (6-1) qui leur permet d'ailleurs de prendre, seules, la tête du championnat, c'est bien le non-report du match demandé par les dirigeants parisiens qui passe mal ce lundi.

Mais selon les informations livrées par RMC Sport, une explication peut être apportée quant au refus de la FFF. Ainsi, la commission fédérale des pratiques seniors de la section féminine, une fois réunie vendredi soir, a décidé de refuser la demande du PSG à l'unanimité, évoquant notamment le paramètre du diffuseur (ndlr : Canal +) de cette affiche. Par ailleurs, la FFF a précisé que ce choix était aussi fait dans la continuité du refus effectué par le PSG, l'année dernière, sur une demande de report de l'OL. En effet, à cette époque, le club présidé par Jean-Michel Aulas revendiquait le fait que ses joueuses internationales anglaises et japonaises ne pouvaient pas rentrer à temps de la SheBelieves Cup, à Dallas. Mais le choc de la 17ème journée avait finalement eu lieu sans les cadres de l'OL. Si la Fédération ne remet pas en cause la portée de l'aspect psychologique à la suite de cette affaire Hamraoui-Diallo, il s'agit, à ses yeux, d'un cas bien particulier et accepter cette demande de report aurait laissé «la porte ouverte» à tout. Pas sûr que cette réponse ne calme les troupes de Didier Ollé-Nicolle...