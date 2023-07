Bournemouth va s’offrir Romain Faivre puis le prêter à Lorient

C’est ce qu’on appelle les joies de la multipropriété. Racheté à 40% par Bournemouth il y a quelques mois, Lorient a depuis connu un chamboulement notamment dans son mercato. En janvier dernier, les Merlus lâchaient Dango Ouattara contre 20M à Bournemouth. Et cette fois-ci, les Cherries ont décidé de rendre un service à Lorient.

Il a y plusieurs semaines, nous vous révélions en exclusivité que Bournemouth souhaitait s’offrir Romain Faivre puis le prêter dans la foulée à Lorient. Le joueur de l’OL avait réussi à se relancer du côté des Merlus et le club anglais souhaitait donc mettre la main dessus tout en permettant à Lorient de le conserver encore un an. Selon nos informations, ce deal est sur le point d’aboutir. Romain Faivre va bien filer à Bournemouth contre 16M d’euros et être prêté une saison à Lorient. L’OL récupère une belle somme qui va faire du bien alors que la DNCG bloque le mercato du club rhodanien.

